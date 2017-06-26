Польша и Украина договорились о поставках военного оборудования для ВСУ

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Варшава, 26 июня. Польский Промышленный центр оптики подписал соглашение с Украиной о поставках военного оборудования для ВСУ.

Речь идет о приборах наблюдения и наведения для БМП, БТР, БРДМ и другой бронетехники, сообщил коммерческий директор центра Павел Глица.