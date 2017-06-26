Польша и Украина договорились о поставках военного оборудования для ВСУ
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Варшава, 26 июня. Польский Промышленный центр оптики подписал соглашение с Украиной о поставках военного оборудования для ВСУ.
Речь идет о приборах наблюдения и наведения для БМП, БТР, БРДМ и другой бронетехники, сообщил коммерческий директор центра Павел Глица.
«Промышленный центр оптики выполнил ряд тестов и демонстраций на территории Украины. Можно сказать, что наши приборы были тщательно проверены, протестированы украинской армией и получили все необходимые разрешения для применения на боевых машинах», — отметил он.