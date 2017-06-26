Дамаск: армия Сирии теряет танки в столкновениях с «Джебхат ан-Нусрой»

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Дамаск, 26 июня. Правительственные войска Сирии несут серьезные потери при столкновениях в районе пригорода Джобар.

Военные источники в Сирии сообщили, что в районе Джобар армейцы попытались пробить линию фронта боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) танковой атакой. Боевики успешно применили ПТРК и уничтожили несколько единиц тяжелой бронетехники ВС САР.

В других районах правительственные войска действовали эффективнее. Военным удалось полностью зачистить от боевиков долину Айн-Тарма, остановить контрнаступление боевиков, а также перерезать линию снабжения «Ан-Нусры».