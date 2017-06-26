Замглавы МИД РФ и посол Катара обсудили кризис между Дохой и арабскими странами

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Москва, 26 июня. Заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел встречу с послом Катара в Москве Фахадом Мухаммедом Аль-Аттыйей. Как сообщили в российском дипведомстве, стороны обсудили урегулирование кризиса в отношениях Дохи с арабскими странами.

«В ходе состоявшейся беседы был продолжен обмен мнениями в связи с кризисной ситуацией в отношениях Катара с рядом других арабских государств с упором на возможные пути ее урегулирования», — сообщили в МИД РФ.

Напомним, ранее министерство иностранных дел Российской Федерации призвало урегулировать конфликт вокруг Катара дипломатическим путем. МИД РФ выступают за то, чтобы стороны конфликта сами решили все проблемные вопросы.