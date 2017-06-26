Беспилотная «Матрешка»: нужны ли дорогам России автобусы-дроны

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Первый в Российской Федерации беспилотный автобус «Матрешка» будет испытан на острове Русском, заявили сотрудники пресс-службы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Ставить же подобные системы на поток пока рано, необходимо, чтобы у российских водителей сформировалась соответствующая культура вождения, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей вице-президент Национального союза автомобилистов РФ Ян Хайцеэр.

Дальневосточный федеральный университет и компания «Бакулин Моторс Групп» подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает проведение испытаний первого в Российской Федерации беспилотного автобуса «Матрешка».

«Я полагаю, что пока еще Россия не готова к такого рода транспорту. Мы, к сожалению, пока еще движемся в своих разработках позади планеты всей. Конечно, хорошо иметь собственные наработки по этой теме, и хорошо двигаться в автопроме в ногу со временем, но мы несколько отстаем и, по-моему, мы изобретаем велосипед. А учитывая крупные российские мегаполисы, где крайне высокая плотность движения, готовность по этой теме будет достигнута только лет через тридцать. Должно смениться поколение чиновников, которые сделают наши города гораздо более удобными и безопасными, тогда они будут соответствовать технологиям будущего», — поясняет ситуацию автоэксперт.

Кроме того, Хайцеэр подчеркнул, что сейчас трудно даже предположить, насколько проект беспилотного транспорта будет сложно адаптировать к российской законодательной базе.

«Тут необходимо вспомнить опыт иностранных компаний и корпораций, которые не первый год занимаются данным вопросом. Сотрудники того же Google или любой другой компании сталкиваются с очень большими трудностями при запуске подобных агрегатов на городские улицы. Кроме этого нельзя забывать и о разнице в культуре вождения у наших и иностранных водителей. Там никто не прыгает из ряда в ряд, не подрезает и резко не тормозит. Фактически, соседние машины должны будут быть оснащены системами безопасности, равно как и тот же беспилотный автобус или грузовик. Сегодня у нас стоимость рабочей силы значительно ниже, чем за рубежом, и потому водитель за рулем общественного транспорта будет «традиционней», чем его отсутствие. Сначала надо подтянуть культуру вождения. Мы уже научили людей останавливаться на пешеходных переходах, но не научили их не прыгать из ряда в ряд», — продолжает Хайцеэр.

Собеседника ФАН также смущает уровень безопасности, на котором в настоящее время находятся беспилотные системы. Так, по мнению вице-президента Национального союза автомобилистов скорость реакции беспилотных автомобилей и автобусов намного ниже чем у обычного водителя.

«Конечно, все это можно развить, но сколько мы будем разрабатывать эту технологию и сколько будет на нее потрачено денег, неизвестно. Да и будет ли это соответствовать потребностям россиян на ближайшие 10-20 лет? В теории это можно сделать, но что это даст? Ведь на сегодня — это пока еще небезопасный транспорт, как у нас, так и в более благополучных регионах мира. Беспилотные транспортные средства не дают 100% безопасности. А нам надо думать о сегодняшнем дне. Если мы занимаемся развитием технологий и вкладываем в них деньги, то надо этим заниматься тогда, когда это будет актуально. Может быть, на острове Русский, где нет живой души, это будет безопасно, но там эта тема еще менее актуальна. Понятно, что это прицел на большие города, но сегодня такая плотность и такой хаос в движении, что я пока перспектив такого транспорта не вижу», — заключил автоэксперт.

Напомним, «Матрешка» — беспилотный автобус группы компании «Волгобас», который управляется компьютером с самообучаемым программным обеспечением. Транспортное средство рассчитано на восемь пассажиров и при полном заряде батареи может проехать 130 км. Максимальная скорость достигает 30 км/ч. Опытные партии автобуса-дрона — до 50 штук — компания планирует выпустить и продать уже в 2017 году, а в 2018 году наладить серийное производство.

В настоящее беспилотные системы в общественном транспорте тестируются в Греции, Индии, Китае, Нидерландах, Великобритании, Сингапуре, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии.