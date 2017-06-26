Ирак тайно наращивает экспорт нефти

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Багдад, 26 июня. Ирак за месяц увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 0,35%. Об этом сообщает иракская государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO).

По данным компании, в мае экспорт нефти был увеличен на 0,35% по сравнению с апрелем и достиг 3,26 миллиона баррелей в сутки.

Вся экспортная нефть добывается в месторождениях Басра и Киркук. За май объем экспорта с месторождения Басра вырос на 3,6% и составил 100,4 миллиона баррелей, а экспорт нефти с месторождения Киркук остался на прежнем уровне.

По данным экспертов, Багдад может продолжить наращивание экспорта нефти. Также об этом свидетельствует недавнее заявление иракского министра нефти Джаббара аль-Ляиби, который заявил, что Багдад будет пытаться выйти из венских соглашений ОПЕК по поводу сокращения добычи нефти.