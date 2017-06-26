Тартус: самолет-разведчик США приблизился к военной базе ВМФ РФ в Сирии

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Тартус, 26 июня. Американские военные самолеты провели разведку около базы Тартус в Сирии, вблизи Калининградской области и Крыма.

По данным сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации, американский самолет вылетел с авиабазы в Великобритании и провел разведку вдоль границы Калининградской области, действуя из воздушного пространства Польши.

Сообщается, что два разведывательных самолета, вылетевшие с авиабазы на острове Крит, приблизились к побережью российского Крыма, а также к пункту материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.