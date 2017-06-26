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Глава МВД РФ отчитался о блокировке более 16 тысяч «групп смерти»
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    Глава МВД РФ отчитался о блокировке более 16 тысяч «групп смерти»

    17:45  26 Июня 2017
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    Глава МВД РФ отчитался о блокировке более 16 тысяч «групп смерти»

    Москва, 26 июня. С начала года в России было заблокировано более 16 тысяч так называемых «групп смерти». Об этом сообщил на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

    Глава ведомства подчеркнул, что «группы смерти» вызывают у правоохранителей особое беспокойство. 

    «Только в этом году их внесено в реестр (заблокированных сайтов — прим. ФАН) более 16 тысяч», — отметил Колокольцев. 

    Глава МВД также отметил, что с 7 июня введена уголовная ответственность за склонение к самоубийству и вовлечение детей в действия, которые несут угрозу их жизни, а уже на следующий день был задержан подозреваемый в доведении до самоубийства челябинской школьницы администратор одной из групп в соцсети. 

    Колокольцев отметил важность координации в этой сфере действий полиции и Роскомнадзора. 

     

    Автор: Владимир Багров
    #мвд #группы смерти #колокольцев
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        Глава МВД РФ отчитался о блокировке более 16 тысяч «групп смерти»

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