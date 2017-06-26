Полный «безвиз»: почему Европа не рада украинцам

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Согласно распространенным накануне данным статистического управления Департамента коммуникации МВД Украины, за две недели безвизового режима в ЕС по разным причинам не пропустили около 40 украинских граждан.

Публикуя этот отчет, официальный Киев явно хотел похвастаться. В процентном соотношении количество «отказников» якобы несоизмеримо мало по сравнению с числом украинцев, все-таки въехавших на территорию Объединенной Европы. Последних насчитывается 750 тысяч.

Впрочем, существует и иная статистика. По информации международной правозащитной организации Human Rights Action, только с начала нынешнего месяца во въезде в ЕС было отказано более чем двум тысячам жителей Украины. Присутствие в ЕС еще как минимум 50 тысяч оказалось под угрозой. Причина — желание украинцев, воспользовавшись «безвизом», найти нелегальную работу на территории от Польши до Дании. Власти целого ряда европейских государств уже предупредили о «самых жестких мерах» в отношении не только нарушителей, но и официального Киева. Ситуацию изучал корреспондент Федерального агентства новостей.

Жителя Ивано-Франковской области Андрея Салия с позором изгнали из Чехии несколько дней назад.

«В столовую, куда я только-только с большим трудом устроился мойщиком посуды, внезапно нагрянула полиция, — говорит Андрей в доверительной беседе с корреспондентом ФАН. — Первая же поверхностная проверка документов показала, что разрешения на трудовую деятельность в Чехии у меня нет. Это разозлило стражей порядка: меня задержали, доставили в участок, где продержали около суток, а затем, вернув мою сумку с одеждой, передали пограничникам. Позже меня ждала унизительная процедура депортации».

Собственно, чешских правоохранителей «разозлило» лишь одно обстоятельство. В страну Салий въехал по биометрическому паспорту — в рамках вступившего в силу безвизового режима. Но все дело в том, что этот режим категорически запрещает украинцам работать в странах ЕС: для этого необходима специальная рабочая виза, получить которую резидентам Украины в последнее время крайне сложно.

«Многие украинцы действительно пытаются воспользоваться «безвизом» для того, чтобы найти в Европе нелегальную работу, хотя бы на три месяца, — отметила в комментарии Федеральному агентству новостей социальный психолог Елена Александрова. — Таких, как Салий, только на данный момент в Объединенной Европе насчитывается не менее ста тысяч. Потерявшие всяческие перспективы, обнищавшие украинцы используют любые лазейки, дабы вырваться из Украины и попытать счастья за рубежом, пусть даже на нелегальных основаниях. Их уже не пугают ни штрафы, ни депортация».

Именно отсутствие подобного страха побуждает Запад принимать в отношении украинцев кардинальные меры.

«Украинским гостям наверняка придется испытать немало неудобств из-за постоянных рейдов полиции и тотальной проверки документов, — сказал офицер миграционной службы Венгрии Дъердь Бароши. — Такие проверки будут проводиться не только на частных предприятиях, где традиционно работают нелегалы с Украины, но и в кафе, и даже в магазинах. В свою очередь, мы будем благодарны местным жителям за своевременные сигналы о местонахождении украинцев, которые воспользовались «безвизом» и обманули наше государство. Нарушители будут оштрафованы на крупную сумму, высланы восвояси и больше не приедут к нам, по меньшей мере, в течение десяти–пятнадцати лет».

Многим венграм, чехам, полякам, словакам, румынам и немцам — жителям стран, где насчитывается наибольшее число нелегальных трудовых мигрантов из Украины — не требуется какая-либо дополнительная мотивация. В ряде городов уже формируются так называемые «отряды сознательных граждан», задачей которых является сбор информации об украинских гастарбайтерах и их последующая выдача властям. Зачастую процесс такого «сбора» сопровождается насилием: случаи столкновений местных жителей с теми же гастрабайтерами были зафиксированы в Польше, Венгрии и Хорватии.

«Европа обещала относиться к нам, как к равным, но в ЕС нам по-прежнему не рады», — констатировал неудавшийся «нелегальный труженик» Салий.

Тем временем на столбах и импровизированных досках объявлений по всей Украине, включая крошечные населенные пункты, с завидной регулярностью появляются объявления на манер «Работа в Евросоюзе (указывается страна). Полный пакет документов, легализация». Несмотря на то, что в 99% случаев подобные объявления размещают фирмы-однодневки и даже мошенники-одиночки, спросом услуги «посредников» пользуются колоссальным.