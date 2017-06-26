Жительница Кузбасса родила ребенка и выбросила в пакете на помойку

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Кемерово, 26 июня. Жительница Кузбасса родила ребенка дома и еще живого новорожденного завернула в пакет и выбросила в мусорный контейнер. В итоге малыш скончался от переохлаждения. Сейчас в отношении детоубийцы возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в региональном СУ СК РФ, в мае подозреваемая,не вставая на учёт в женскую консультацию по беременности, без обращения к специалистам дома родила ребёнка. После чего она завернула новорождённого в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Однако из-за домашних родов у нее вскоре начались осложнения, она обратилась в больницу, сообщив врачам, что у нее якобы случился выкидыш. Врачи сообщили о пациентке в полицию, тело ее умершего младенца было найдено при осмотре контейнера.

При проверке стало известно, что она воспитывает еще двух маленьких детей, в отношении годовалого ребёнка она лишена родительских прав. Семья состоит на учёте как малообеспеченная. Сейчас в рамках расследования дела женщине предстоит пройти психолого-психиатрическая экспертизу.

