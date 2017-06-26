Ракка: от авиаударов западной коалиции гибнет больше мирных жителей, чем боевиков ИГ

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Ракка, 26 июня. Международная коалиция во главе с США продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по мирным жителям Ракки.

Курдские подразделения из состава альянса «Сирийские демократические силы» продолжают штурмовать захваченный боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) город Ракка. На данный момент курды контролируют порядка 25 процентов города. Воздушную поддержку СДС оказывают ВВС США, нанося удары по боевикам и гражданским лицам в населенном пункте и окрестностях Ракки.

Сирийские источники отмечают, что во время последних авиаударов в Ракке погибли и получили ранения более 20 человек. Всего за данный месяц в Сирийской арабской республике силы международной коалиции убили около 500 мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.