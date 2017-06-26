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Санкт-Петербург, 26 июня. Игроки сборной России по футболу прошли допинг-тестирование перед Кубком конфедераций, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

По его словам, все результаты тестов были отрицательными.

«Все футболисты сборной России прошли допинг-тестирование перед Кубком конфедераций, все результаты негативные», — отметил Смит.

Ранее британский таблоид Daily Mail заявил, что ФИФА подозревает российских футболистов, которые принимали участие в чемпионате мира 2014 года, в употреблении допинга.