Европейцы «поплыли»: почему глава ОБСЕ разволновался из-за ущемления Крыма

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Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Ламберто Заньер выразил озабоченность в связи со случаями отказа жителям Крыма в визах в некоторые страны Евросоюза. По мнению главы ОБСЕ, подобная практика является нарушением прав человека. То, что ущемление прав жителей одного из российских регионов начинает смущать даже европейских чиновников, весьма показательно, считает блогер Вадим Манукян.

Говоря о том, что некоторые страны ЕС всячески препятствуют крымчанам в получении шенгенских виз по российским паспортам, Ламберто Заньер в интервью агентству Sputnik отметил: «Да, к сожалению, это не единственный случай, где у нас есть опасения такого рода. «Крымский вопрос» остается спорным внутри организации [ОБСЕ]».

Отметим, наиболее «бескомпромиссными» в отношении шенгенских виз для граждан с российскими паспортами, в которых в качестве места регистрации указан Крым, являются «лидеры» Европы — Великобритания, Германия и Франция. Именно эти страны в основном отказывают крымчанам.

По мнению Заньера, подобная практика европейских стран — членов ОБСЕ является нарушением их же собственных обязательств по защите и продвижению прав человека.

«Вот уже и главе ОБСЕ, что называется «поплыл», — отметил Вадим Манукян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Разумеется, долго не замечать вопиющее ущемление прав человека — это не только глупость, но и преступление против здравого смысла».

По словам собеседника ФАН, о проблемах такого рода и о путях их практического разрешения можно спорить долго, но людям, права которых ущемляют, от этого не легче.

«Можно долго спорить на эти темы внутри различных экспертных сообществ, при этом забывая, что жители Крыма — это живые люди, которых Европа пытается сделать разменной монетой в своей грязной игре, — отметил блогер. — Скоро уже абсолютно все руководители международных организаций будут вынуждены признать право крымчан на самоопределение, осознают, что выбор Крыма в пользу воссоединения с Россией — это решение окончательное и бесповоротное. Надеюсь, «наши европейские партнеры» перестанут ставить палки в колеса жителям Крыма только для того, чтобы потешить свои непомерные амбиции».

По словам Вадима Манукяна, у некоторых европейских организаций уже есть вполне адекватный опыт разрешения «коллизий», связанных с Крымом.

«Вот, например, непростая тема крымского футбола, который я очень люблю, — отметил Вадим Манукян. — УЕФА захотел найти формат сотрудничества с Крымом и сделал это, а также нашел для этого финансирование. Просто, видимо, в других европейских организациях сидят не столь креативные люди. Выход можно найти из любой ситуации, если, конечно, его искать, а не желать непременно и любым способом наказать большой и гордый народ».

Ранее сообщалось, что у крымчан проблемы не только в получении шенгенских виз в страны ЕС. Киев также всеми силами пытается уязвить жителей Крыма. И хотя ввиду введения безвизового режима между ЕС и Украиной Брюссель жестко дал понять президенту Петру Порошенко, что его намерение отсечь жителей Крыма и Донбасса от Европы неприемлемы, такие попытки Киевом предпринимаются.

При этом Порошенко не скрывает, что намерен использовать безвиз, а также тему получения биометрических паспортов, без которых гражданам Украины невозможно въезжать в Европу без виз, как способ давления на жителей Крыма и республик Донбасса. Дело в том, что тем гражданам Крыма и Донбасса, которые сохранили украинские паспорта (что российским законами не возбраняется), предлагается приехать на Украину и оформить там биометрический паспорт. Порошенко не скрывает надежд, что вожделенный безвиз — это якобы тот манок, на звук которого «купятся» жители Крыма, а также республик Донбасса.

Одновременно из уст главы СНБО Александра Турчинова раздаются совсем другие заявления: дескать, все потенциальные просители биометрических паспортов из Крыма и Донбасса могут быть скрытыми «врагами Украины», поэтому нужно устроить им такие многоступенчатые проверки, чтобы навсегда отбить охоту пользоваться милостями киевской власти.

Со своей стороны руководство Крыма заявляет, что ни за какую европейскую безвизовую «похлебку» они Родину не продадут.