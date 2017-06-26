Женщина впервые стала капитаном королевской гвардии Великобритании

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Лондон, 26 июня. Военнослужащая из Канады стала первой женщиной на посту капитана королевской гвардии Великобритании. 24-летняя Меган Куто призналась, что не очень волновалась, когда узнала, что ей предстоит провести солдат к Букингемскому дворцу.

«Мы достаточно тренировались. Мне надо просто сосредоточиться на том, чтобы отдавать правильные команды», — отметила она.

При этом девушка подчеркнула, что ей выпала большая честь, и что любой из ее сверстников был бы в восторге, окажись он на ее месте, пишет The Independent.