Иордания предлагает ООН изменить границы Сирии и Израиля

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Амман, 26 июня. Иордания предлагает изменить существующий мандат на границе Сирии и Израиля из-за присутствия в регионе «негосударственных игроков».

Арабские информационные порталы сообщают, что Совет безопасности ООН намерен рассмотреть предложение Аммана, подписанное РФ и США, которое подразумевает внесение изменений в мандат ООН по приграничной территории Израиля и Сирии. Причиной необходимости изменений названо наличие в регионе боевиков террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» (обе группировки запрещены в России).

США намерены полностью удалить из региона отряды ливанского движения «Хезболла», которое поддерживает официальные власти Дамаска. Российская сторона утверждает, что подразделения «Хезболлы» полностью покинут территорию Сирии после окончательной победы над джихадистами.

* Организация запрещена на территории РФ.