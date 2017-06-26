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Иордания предлагает ООН изменить границы Сирии и Израиля
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    Иордания предлагает ООН изменить границы Сирии и Израиля

    17:23  26 Июня 2017
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    Иордания предлагает ООН изменить границы Сирии и Израиля

    Амман, 26 июня. Иордания предлагает изменить существующий мандат на границе Сирии и Израиля из-за присутствия в регионе «негосударственных игроков».

    Арабские информационные порталы сообщают, что Совет безопасности ООН намерен рассмотреть предложение Аммана, подписанное РФ и США, которое подразумевает внесение изменений в мандат ООН по приграничной территории Израиля и Сирии. Причиной необходимости изменений названо наличие в регионе боевиков террористических группировок «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» (обе группировки запрещены в России).

    США намерены полностью удалить из региона отряды ливанского движения «Хезболла», которое поддерживает официальные власти Дамаска. Российская сторона утверждает, что подразделения «Хезболлы» полностью покинут территорию Сирии после окончательной победы над джихадистами.

    Иордания предлагает ООН изменить границы Сирии и Израиля

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #израиль #иордания #хезболла #джебхат ан-нусра
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