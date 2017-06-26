Макрон на встрече с Порошенко приписал Анне Ярославне украинское происхождение

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Париж, 26 июня. Французский президент Эммануэль Макрон вспомнил роль княгини Анны Ярославны в укреплении отношений Парижа и Киева во время брифинга с президентом Украины Петром Порошенко.

Так, обращаясь к Порошенко, лидер Франции подчеркнул, что«между двумя нашими странами очень давние отношения, очень глубокая история, и вы сегодня посвятили этому некоторое время, чтобы отдать должное Анне Киевской».

«Вы показали, насколько важна эта история XI века, насколько глубоко укоренились наши давние страницы», — приводит «Украинская правда» слова Макрона.

Стоит отметить, что 29 мая по итогам переговоров с президентом Франции президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции», а история взаимоотношений двух стран имеет глубокие корни.

На слова российского лидера сразу же отреагировал Порошенко, обвинив Путина в попытке «похитить» украинскую историю.

Напомним, ранее Макрон заверил Порошенко, что Париж не признает присоединение Крыма к России.