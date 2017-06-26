«АвтоВАЗ» в июле введет дополнительные смены по выходным

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Тольятти, 26 июня. Часть производителей крупнейшего российского автомобильного концерна «АвтоВАЗ» перейдут на новый график работы, который предусматривает производство без выходных.

В июле 2017 года сборка авто «АвтоВАЗ» на платформе ВО будет проходить еще и по субботам. В данном случае речь идет о двух дополнительных субботах.

На сборочном производстве Kalina будут идти работы в три дополнительные субботы июля.

Напомним, что платформа ВО — это основа для многих известных автомобилей, в том числе Lada Largus, Lada XRay. В этом же месте производят машины Renault Logan и Nissan Almera. На платформе Kalina сейчас производится только Lada Granta.

В мае и июне 2017 года «АвтоВАЗ» уже делал некоторые субботы рабочими днями.

Приказ руководства о дополнительных сменах на платформе «АвтоВАЗа» был согласован на специальном совещании, которое прошло 22 июня.