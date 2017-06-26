Сирия: курды выбили боевиков ИГ из двух кварталов в центре Ракки

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Дамаск, 26 июня. Отряды курдов, входящие в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) отбили у террористов ИГ* два квартала в центре Ракки. Сообщение об этом распространило агентство Firat.

Бои велись в кварталах Эль-Кадисия и Нахда. Боевики ИГ понесли значительные потери убитыми и ранеными, утверждает источник издания.

По последним данным, оряды СДС подошли к исторической Ракки с восточной и западной стороны. Кроме того, в рамках операции «Гнев Евфрата» они стремятся окружить форпост террористов на севере города.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.