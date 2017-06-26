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Сирия: курды выбили боевиков ИГ из двух кварталов в центре Ракки
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    Сирия: курды выбили боевиков ИГ из двух кварталов в центре Ракки

    17:23  26 Июня 2017
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    Сирия: курды выбили боевиков ИГ из двух кварталов в центре Ракки
    Дамаск, 26 июня. Отряды курдов, входящие в состав вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) отбили у террористов ИГ* два квартала в центре Ракки. Сообщение об этом распространило агентство Firat.

    Бои велись в кварталах Эль-Кадисия и Нахда. Боевики ИГ понесли значительные потери убитыми и ранеными, утверждает источник издания.

    По последним данным, оряды СДС подошли к исторической Ракки с восточной и западной стороны. Кроме того, в рамках операции «Гнев Евфрата» они стремятся окружить форпост террористов на севере города. 

    Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #сирия #иг
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