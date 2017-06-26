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Петербург ответил украинской «охоте на ведьм» значками «Хочу на Миротворец»
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    Петербург ответил украинской «охоте на ведьм» значками «Хочу на Миротворец»

    17:30  26 Июня 2017
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    Петербург ответил украинской «охоте на ведьм» значками «Хочу на Миротворец»

    Санкт-Петербург, 26 июня. Музей воинской доблести Донбасса, расположенный в Петербурге, выпустил серию значков в стиле 1990-х с надписями на злобу современности. Большие значки с надписью «Я есть на Миротворце» и перевернутым гербом Украины подарят тем, кто уже попал в списки неугодных киевскому режиму, а неравнодушные к событиям в Донбассе могут получить значки «Я хочу на Миротворец» или — женский вариант — «Познакомлюсь с парнем с Миротворца». Подробнее об акции Федеральному агентству новостей рассказал руководитель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.  

    «Пока что мы предварительно сделали 100 значков на Питер и 100 — на Донецк, где проведем акцию 1 июля, — говорит руководитель музея. – Обкатаем акцию в этих городах, и, если она будет иметь успех, займемся другими крупными городами: проведем ее в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, что особенно символично — ведь там расположен Ельцин Центр».

    В Петербурге значки принесли на фестиваль «Окна открой».

    Петербург ответил украинской «охоте на ведьм» значками «Хочу на Миротворец»

    «Первым делом подарили значок рок-музыканту Александру Чернецкому, тот обещал передать Сергею Чигракову. Взял себе значок и Вадим Самойлов, он тоже полностью поддержал нашу идею, — перечислил Владимиров. — Варвара Добромелова, заместитель руководителя Ленинградского рок-клуба, и другие рокеры нас поддержали».

    Петербург ответил украинской «охоте на ведьм» значками «Хочу на Миротворец»

    По словам Германа Владимирова, желающих из простых людей получить значки так много, что, возможно, политические сувениры будут продаваться за 200-300 рублей и продажами поддерживать существование музея и гуманитарную помощь Донбассу.

    «Этой акцией мы в очередной раз указываем на их дурость, на то, что эти списки «Миротворца» — полный бред, — говорит Владимиров. – На самом деле, нет ничего хорошего в том, чтобы быть в таком списке или на таком сайте. Эти данные есть в каждой таможенной службе украинской стороны, и если ты не враг своему здоровью, ты не поедешь на Украину, потому что это грозит долгими тюремными сроками».

    Однако есть в этом и положительные моменты.

    Петербург ответил украинской «охоте на ведьм» значками «Хочу на Миротворец»

    «Но если подходить с другой стороны, то в том, что украинцы  собирают всех хороших людей на одном сайте, нет ничего плохого: мы все друг друга будем знать лучше. Когда пролистываешь страницы, находишь знакомые имена, понимаешь, кто твой друг. Кто-то становится благодаря этому еще ближе», — отметил руководитель музея.

    Как рассказывает Герман Владимиров, у сайта «Миротворец» тоже была своя акция полгода назад: «Сдай трех сепаратистов — и тебя вычеркнут из списка», так что руководитель музея советует присмотреться к знакомому, чье имя исчезает из списков скандального сайта.

    Петербург ответил украинской «охоте на ведьм» значками «Хочу на Миротворец»

    Напомним, портал «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе депутата Антона Геращенко для помощи в работе МВД и СБУ. На нем содержится открытая база личных данных людей, чьи действия Украина расценивает как «преступления против основ национальной безопасности Украины, мира и безопасности ее граждан». Список постоянно пополняется: из известных россиян за последнее время в него попали Сергей Чиграков, Михаил Боярский, Иванушки International, дрессировщик Юрий Куклачев, Григорий Лепс, Сергей Лукьяненко, Ирина Аллегрова, певица Нюша, Дима Билан и многие другие российские артисты. Главное «преступление» всех этих людей — посещение Крыма. За этот же поступок попал в список экстремистов и так называемое «Чистилище» сайта «Миротворец» великий путешественник Федор Конюхов, для которого, пожалуй, ни одно место на земле не является «чужим». Въезд на Украину ему теперь заказан, а вот значок «Я есть на Миротворце» он мог бы носить заслуженно.

    «Цель акции — подчеркнуть в который раз, что киевский режим и его приспешники нарушают элементарные права человека и устраивают охоту на ведьм», — считает Герман Владимиров.

    Автор: Евгения Авраменко
    #донбасс #петербург #миротворец
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