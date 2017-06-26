Петербург ответил украинской «охоте на ведьм» значками «Хочу на Миротворец»

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Санкт-Петербург, 26 июня. Музей воинской доблести Донбасса, расположенный в Петербурге, выпустил серию значков в стиле 1990-х с надписями на злобу современности. Большие значки с надписью «Я есть на Миротворце» и перевернутым гербом Украины подарят тем, кто уже попал в списки неугодных киевскому режиму, а неравнодушные к событиям в Донбассе могут получить значки «Я хочу на Миротворец» или — женский вариант — «Познакомлюсь с парнем с Миротворца». Подробнее об акции Федеральному агентству новостей рассказал руководитель Музея воинской доблести Донбасса Герман Владимиров.

«Пока что мы предварительно сделали 100 значков на Питер и 100 — на Донецк, где проведем акцию 1 июля, — говорит руководитель музея. – Обкатаем акцию в этих городах, и, если она будет иметь успех, займемся другими крупными городами: проведем ее в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, что особенно символично — ведь там расположен Ельцин Центр».

В Петербурге значки принесли на фестиваль «Окна открой».

«Первым делом подарили значок рок-музыканту Александру Чернецкому, тот обещал передать Сергею Чигракову. Взял себе значок и Вадим Самойлов, он тоже полностью поддержал нашу идею, — перечислил Владимиров. — Варвара Добромелова, заместитель руководителя Ленинградского рок-клуба, и другие рокеры нас поддержали».

По словам Германа Владимирова, желающих из простых людей получить значки так много, что, возможно, политические сувениры будут продаваться за 200-300 рублей и продажами поддерживать существование музея и гуманитарную помощь Донбассу.

«Этой акцией мы в очередной раз указываем на их дурость, на то, что эти списки «Миротворца» — полный бред, — говорит Владимиров. – На самом деле, нет ничего хорошего в том, чтобы быть в таком списке или на таком сайте. Эти данные есть в каждой таможенной службе украинской стороны, и если ты не враг своему здоровью, ты не поедешь на Украину, потому что это грозит долгими тюремными сроками».

Однако есть в этом и положительные моменты.

«Но если подходить с другой стороны, то в том, что украинцы собирают всех хороших людей на одном сайте, нет ничего плохого: мы все друг друга будем знать лучше. Когда пролистываешь страницы, находишь знакомые имена, понимаешь, кто твой друг. Кто-то становится благодаря этому еще ближе», — отметил руководитель музея.

Как рассказывает Герман Владимиров, у сайта «Миротворец» тоже была своя акция полгода назад: «Сдай трех сепаратистов — и тебя вычеркнут из списка», так что руководитель музея советует присмотреться к знакомому, чье имя исчезает из списков скандального сайта.

Напомним, портал «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе депутата Антона Геращенко для помощи в работе МВД и СБУ. На нем содержится открытая база личных данных людей, чьи действия Украина расценивает как «преступления против основ национальной безопасности Украины, мира и безопасности ее граждан». Список постоянно пополняется: из известных россиян за последнее время в него попали Сергей Чиграков, Михаил Боярский, Иванушки International, дрессировщик Юрий Куклачев, Григорий Лепс, Сергей Лукьяненко, Ирина Аллегрова, певица Нюша, Дима Билан и многие другие российские артисты. Главное «преступление» всех этих людей — посещение Крыма. За этот же поступок попал в список экстремистов и так называемое «Чистилище» сайта «Миротворец» великий путешественник Федор Конюхов, для которого, пожалуй, ни одно место на земле не является «чужим». Въезд на Украину ему теперь заказан, а вот значок «Я есть на Миротворце» он мог бы носить заслуженно.