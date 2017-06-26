Сирия сегодня: судьба главаря ИГ, обстрелы Дамаска, рост спроса на российские фрегаты и корветы

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Сирия, 26 июня. В командовании проамериканской коалиции не могут подтвердить сообщения о гибели главаря «Исламского государства»* (запрещено в РФ). В Дамаске прогремел взрыв. Террористы обстреливают жилые кварталы сирийской столицы в отместку за наступление САА. Спрос на российские военные фрегаты и корветы растет. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Не важно, мертв Аль-Багдади или жив

Замкомандующего коалиционных сил в Сирии, британский генерал Руперт Джонс завил, что его штаб не может ни подтвердить, ни опровергнуть поступающие сообщения о смерти Абу Бакра Аль-Багдади. В любом случае, в условиях, когда главные оплоты ИГ* в Сирии и Ираке — Ракка и Мосул — взяты в осаду, уже не имеет особого значения, жив или нет политический лидер террористов.

«В течение последних нескольких месяцев было сделано много заявлений об уничтожении Аль-Багдади. Но у нас пока нет конкретных доказательств этому. В настоящее время мы не можем подтвердить его смерть. Но даже если бы он был жив, то он был бы изолирован и не мог бы вести активную деятельность, он был бы изолирован в Ракке или Мосуле», — пояснил свою позицию генерал.

Напомним, что на прошлой неделе самопровозглашенного халифа «Исламского государства» в очередной раз причислили к мертвым. По словам замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, у командования российской группировки в Сирии есть серьезные основания считать Аль-Багдади мертвым. Вполне возможно, что он был ликвидирован 28 мая в результате авиаудара ВКС РФ по командному пункту ИГ в предместьях Ракки.

Взрыв в Дамаске

На армейском пункте досмотра автотранспорта в дамасском квартале Машруу Думмар прогремел взрыв. По сообщению очевидцев, взрывное устройство было заложено в одну из проезжавших через КПП автомашин. Точное число пострадавших уточняется, тем не менее известно, что они есть.

Бои в Джобар

Параллельно с этим продолжаются бои в пригородах сирийской столицы. Сегодня подразделения сирийской Республиканской гвардии возобновили свое наступление на удерживаемый антиправительственными боевиками район Джобар. Военные источники на местах сообщают об ожесточенном характере столкновения, тем не менее до сих пор неизвестно, смогли ли правительственные войска продвинуться вглубь района или нет.

В отместку за атаку на их позиции в Джобаре боевики — а большинство из них принадлежит к запрещенной в РФ террористической организации «Тахрир Аль-Шам» — начали артиллерийский обстрел жилых кварталов Дамаска. Только сегодня в ходе неизбирательных обстрелов ранения получили десятки мирных жителей. Согласно информационному агентству Al Masdar, среди пострадавших есть женщины и дети.

Спрос на российские корабли растет

Военная операция против ИГ в Сирии позволила российской военной технике продемонстрировать себя во всей красе. Сирийская Арабская Армия (САА), мы знаем, использует в своих операциях танки российского производства, российские самолеты каждый день совершают боевые вылиты и наносят удары по позициям «Исламского государства». Не остался в стороне и российским флот. На прошлой недели группа военных кораблей ВМФ РФ провела пуск крылатых ракет класса «Калибр» по позициям боевиков ИГ в Сирии. Ракеты поднялись в воздух из восточной части Средиземного моря и поразили цели террористов в районе населенного пункта Акербат в провинции Хама.

Превосходство российской военной техники не осталось незамеченным в мире. Как сообщает помощник президента РФ Владимир Кожин, спрос на российские военные корабли растет.

«Все наблюдают за тем, как наши корабли там работают. Спрос вырос, но он очень дифференцирован. Мы ощущаем спрос и на эти средства — фрегаты, корветы», — поясняет Кожин.

* Организация запрещена на территории РФ.