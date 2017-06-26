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Сирия: коалиция США вновь расширяет географию полетов
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    Сирия: коалиция США вновь расширяет географию полетов

    17:09  26 Июня 2017
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    Сирия: коалиция США вновь расширяет географию полетов

    Вашингтон, 26 июня. Международная коалиция под руководством США вновь расширила географию полетов в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежедневные сводки коалиции.

    По данным агентства, 20 и 21 июня авиация коалиции наносила удары только в районе Ракки, которую боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* считают своей столицей. Однако уже 22 июня авиация коалиции нанесла ряд ударов в районе Абу-Камаль, Дейр-эз-Зора и Пальмира. Кроме того, коалиция вдвое увеличила количество вылетов боевой авиации.

    Сирия: коалиция США вновь расширяет географию полетов

    На следующий день, 23 июня авиация коалиции нанесла удары в районе Ракки, Дейр-эз-Зора, Абу-Камаль, Эш-Шаддада и Эль-Хасаки. До настоящего момента штаб международной коалиции не дал официальных комментариев по данному вопросу.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #коалиция #авиация #полеты
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