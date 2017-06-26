Новости ДНР и ЛНР: техногенное ЧП в Донбассе, ВСУ пропили секреты, велосипед Макрона

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Новости ДНР и ЛНР, 26 июня. Макрон обвинил в войне в Донбассе Россию. Порошенко выдвинул условие выполнения минских соглашений. Киев вспомнил о техногенной катастрофе в ДНР и ЛНР. Последние новости с юго-востока — в материале Федерального агентства новостей.

ЛНР опередила ДНР

Число обстрелов территории ЛНР за минувшие сутки впервые превысило число обстрелов в ДНР. Об этом рассказал журналистам полпред республики на минских переговорах Владислав Дейнего. По приведенной ранее информации, по ЛНР было выпущено около 170 мин и снарядов за сутки. В то же время по ДНР — не больше 20. В Луганске полагают, что так украинская сторона препятствует завершению разведения сил в данном регионе, специально нагнетая обстановку.

Например, об этом говорит переброска тяжелой техники в район линии разграничения. Или возведение понтонной переправы через Северский Донец, где также находится один из участков линии соприкосновения. Странно, что на все эти тревожные сигналы не обращает внимания ОБСЕ и прочие международные структуры, твердящие о мире в Донбассе.

Макрон обвинил Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон решил покрасоваться перед президентом Украины Петром Порошенко. И заявил, что агрессором в Донбассе выступает... Россия. Мол, во Франции знают, кто развязал войну и создал всю эту трагическую ситуацию на Востоке.

Макрон также рассказал, что представил всем лидерам «нормандской четверки» свои предложения по урегулированию конфликта в Донбассе. Среди них — отвод вооруженных сил, допуск международных наблюдателей ко всем пунктам и освобождение пленных. Порошенко на радостях предложил назвать эти предложения «формулой Макрона».

В то же время в народных республиках назвали слова Макрона «очередной попыткой изобрести велосипед». Французский президент, по словам того же Дейнего, сказал то, что уже давно обсуждалось до этого. По сути, это очередной проект дорожной карты, который был на повестке дня с прошлой осени.

Зато Макрон ничего не сказал о том, что международные наблюдатели часто отказываются выезжать в районы обстрелов. Да и их мандат не позволяет работать в районах разведения вооружений. Все эти проблемы наслаиваются на нежелание Киева выполнять минские договоренности. В Евросоюзе на это продолжают закрывать глаза.

Условие Порошенко

Порошенко, к слову, тоже выдвинул условие: дескать, Украина готова выполнять взятые минские обязательства, но только если наблюдатели ОБСЕ будут круглосуточно находиться на линии соприкосновения. Звучит несколько странно — особенно учитывая, что сегодня Украина в 69-й (!) раз сорвала разведение сил в районе Станицы Луганской.

Ложь Порошенко надоела и в Европе, но тот же Макрон — фигура в политике новая и своего украинского партнера знает мало. Возможно, он принял заявления Петра Алексеевича за чистую монету.

ВСУ все пропили

К разгильдяйству украинских военных пора и бы привыкнуть, но день за днем они преподносят все новые информационные поводы. Из последнего: командир инженерно-саперного взвода переборщил со спиртным и потерял пакет с секретными документами. В которых, на минуточку, содержались сведения о перевозке запрещенных вооружений в Донбасс.

После этого командование взвода информацию от вышестоящего начальство скрыло, провинившийся офицер отделался только увольнением со службы. Но от донецкой разведки ничего не утаишь.

Киев вспомнил об экологии

В Киеве внезапно вновь забили тревогу: там вспомнили, что Донбассу угрожает техногенная катастрофа. Речь идет о городе Торецке, где после затопления двух угольных шахт на поверхность рвется метан. Он попадает прямиком в подвалы жилых домов, что может спровоцировать взрыв и отравления.

Другая проблема — фенольный завод в том же Торецке, где скопилось более 30 тысяч тонн жидких отходов. В конце концов такой запас может разрушить дамбу, и все эти ядовитые соединения (от фенола до серной кислоты) попадут в реки, откуда получают питьевую воду жители ЛНР и ДНР.

Эксперты считают, что сейчас украинская сторона этими сообщениями пытается опять надавить на республики и обвинить их в срыве перемирия. Примечательно, что заявление о катастрофе совпало с визитом Порошенко в Париж. Для президента Франции Макрона экология — одна из важных тем. Перед ним выгодно выглядеть защитником окружающей среды.