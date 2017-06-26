МЧС предупредило петербуржцев о грядущем усилении ветра

В Избранное

Санкт-Петербург, 26 июня. Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу предупредила жителей и гостей Северной столицы об усилении ветра до 12 м/с во вторник, 27 июня. Местами порывы ветра могут достигнуть 15 м/с.

«По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», утром и днем 27 июня в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 7 – 12 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с», — сообщается на сайте ведомства.

Петербуржцев просят убрать при усилении ветра хозяйственные вещи с балкона и закрыть окна. Водителям также советуют при отсутствии гаража припарковать автомобиль подальше от деревьев и шатких конструкций, пешеходам — избегать ветхих сооружений.