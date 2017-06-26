Назвавшего российско-белорусские учения фарсом посла Украины отчитали в Минске

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Минск, 26 июня. Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало посла Украины Игоря Кизима, который назвал российско-белорусские учения «Славянское братство — 2017» показательным фарсом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Белоруссией и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Кизим назвал учения, в которых принимали участие военные из России, Сербии и Белоруссии, показательным фарсом, а также заявил, что они проводятся без участия международных наблюдателей.