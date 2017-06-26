Трамп требует извинений за обвинения в сговоре с Россией

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Вашингтон, 26 июня. Президент США Дональд Трамп потребовал извинений то, что его обвинили в сговоре с Россией. Кроме того, он заявил, что Барак Обама прекрасно знал о вмешательстве в выборы, но ничего не сделал, потому что «не хотел раскачивать лодку» и ждал победы Хиллари Клинтон. Об этом действующий президент США написал в своем Twitter.

Кроме того, он особо подчеркнул, что целых четыре месяца «спецслужбы рассматривали Россию под увеличительным стеклом», но не нашли ни одной «записи» о сговоре «людей Т» (Трампа).

«Нет никакого сговора и никаких препятствий. Передо мной должны извиниться!» — подчеркнул Трамп.

Ранее спецслужбы США обвинили Россию в хакерской атаке на серверы Национального комитета американской демократической партии США. Сейчас расследование о «российском вмешательстве» в выборы в Штатах ведут ФБР и обе палаты конгресса.

The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2017

...and did not want to "rock the boat." He didn't "choke," he colluded or obstructed, and it did the Dems and Crooked Hillary no good. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2017