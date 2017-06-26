«Роснефть» и РБК заключили мировое соглашение в споре вокруг статьи о Сечине

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Москва, 26 июня. Холдинг РБК и крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» заключили мировое соглашение в споре вокруг статьи об Игоре Сечине.

«Прошу приобщить утверждение о мировом соглашении», — сказал представитель «Роснефти» в Арбитражном суде Московского округа, где в понедельник рассматривается жалоба на решение нижестоящей инстанции.

Согласно пункту № 5 мирового соглашения, «Роснефть» отказывается от исковых требований к ответчику.

«Роснефть» подала в суд на журналистов и учредителя РБК после выхода статьи «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». Как заявляли адвокаты нефтегазовой компании, в публикации содержались сведения, порочащие репутацию самой компании и ее руководителя. Адвокаты настаивали на компенсации в размере 3,2 млрд рублей, а также потребовали удалить оспариваемый журналистский материал, опубликовать опровержение и компенсировать стороне истца судебные расходы.

