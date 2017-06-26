Кунейтра: в Голанских высотах уничтожено около 150 боевиков «Джебхат ан-Нусры»

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Кунейтра, 26 июня. Во время столкновений с союзной группировкой войск Сирии уничтожено около 150 террористов.

Военные источники в Сирии сообщают о продолжении боестолкновений в районе Голанских высот, которые становятся новой горячей точкой на карте Сирии. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) предприняли атаку на позиции правительственных войск и их союзников.

Отмечается, что атака велась одновременно с авиаударами ВВС Израиля. В результате ударов погибли несколько сирийских военнослужащих и мирных жителей. Источник подчеркивает, что многие раненые боевики были доставлены в израильские больницы.