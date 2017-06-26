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ВКС РФ провели учения на военной базе в Киргизии
Россия
ВКС РФ провели учения на военной базе в Киргизии
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    ВКС РФ провели учения на военной базе в Киргизии

    16:47  26 Июня 2017
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    ВКС РФ провели учения на военной базе в Киргизии

    Кант, 26 июня. Штурмовые экипажи ВКС РФ отработали нанесение ракетных ударов по позициям условного противника на военной базе Кант.

    Пилоты штурмовиков Су-25СМ для выполнения боевых задач применяли управляемые и неуправляемые ракета класса «воздух-земля». Удары наносились по целям прямой видимости.

    Для усложнения задачи штурмовикам также предстояло «отстреляться» по мишеням в заданных координатах. Данный вид ударов позволяет уничтожать замаскированные боевиками цехи по производству взрывчатки, а также тренировочные лагери и колонны на марше. Отмечается, что в учениях приняли участие три звена штурмовиков Су-25СМ.

    ВКС РФ провели учения на военной базе в Киргизии

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #киргизия #су-25см #штурмовик
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