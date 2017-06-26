Фотографы бросили розовых самоедов умирать в лесу под Геленджиком

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Геленджик, 26 июня. В Краснодарском крае прокуратура проверяет сообщения об обнаружении под Геленджиком трех самоедских собак, которых выкрасили в розовый цвет. Брошенных животных нашли в лесу зоозащитники.

Как сообщается в группе «Хаски хэлп» в соцсети «ВКонтакте», весной по набережной и улицам Геленджика водили трех покрашенных в розовый самоедов, использовавшихся для фотосессий. «Эти несчастные животные были вывезены за 60 км от Геленджика и выкинуты в лесу, вблизи малонаселенного хутора, видимо, когда отработали свое», — написали пользователи паблика.

Зоозащитники утверждают, что прежние владельцы брошенных собак нашли себе новых щенков и выкрасили их в разные цвета. Их видели как в Геленджике, так и в Новороссийске. По данному факту прокуратура проводит проверку, передает ТАСС.