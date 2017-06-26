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Жирков назвал странным судейство матча Россия — Мексика
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    Жирков назвал странным судейство матча Россия — Мексика

    16:40  26 Июня 2017
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    Жирков назвал странным судейство матча Россия — Мексика

    Москва, 26 июня. Полузащитник российской сборной Юрий Жирков подверг критике судью из Саудовской Аравии Фахада Аль Мирдаси, который следил за проведением матча Россия — Мексика.

    По его словам, судья закрывал глаза на ряд нарушений, а все спорные моменты разрешал в пользу мексиканцев. В частности, Аль Мирдаси не стал требовать пенальте после удара по ноге Жиркову.

    «На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех», — пояснил футболист газете «Известия».

    Напомним, что встреча закончилась счетом 2:1 в пользу Мексики.

    Автор: Геннадий Плющев
    #жирков
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