Жирков назвал странным судейство матча Россия — Мексика

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Москва, 26 июня. Полузащитник российской сборной Юрий Жирков подверг критике судью из Саудовской Аравии Фахада Аль Мирдаси, который следил за проведением матча Россия — Мексика.

По его словам, судья закрывал глаза на ряд нарушений, а все спорные моменты разрешал в пользу мексиканцев. В частности, Аль Мирдаси не стал требовать пенальте после удара по ноге Жиркову.

«На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех», — пояснил футболист газете «Известия».

Напомним, что встреча закончилась счетом 2:1 в пользу Мексики.