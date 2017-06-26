ДНР: пьяный офицер ВСУ потерял секретные документы по дороге в Донбасс

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Донецк, 26 июня. Офицер 57-й бригады вооруженных сил Украины потерял секретные документы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, начальник инженерной службы 57-й бригады ВСУ прапорщик Руслан Биктимиров потерял пакет с секретными документами, в которых содержался план переброски тяжелого вооружения в Донбасс. В результате утери документов на сутки был задержан эшелон с вооружением.

Басурин отметил, что командование скрыло данный факт от вышестоящего руководства ВСУ, ограничившись увольнением провинившегося офицера.