Сирия: стали известны подробности взрыва на блокпосту в Дамаске

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Бейрут, 26 июня. Взрыв произошел на блокпосту армии Сирии в квартале Машру Думмар в сирийской столице. Как сообщили в полиции Думмар, взорвалась бочка с топливом, закрепленная в багажнике припаркованной машины. Ни один человек в результате ЧП не пострадал.

Таким образом полиция опровергла поступившую ранее информацию СМИ о том, что был подорван заминированный автомобиль. Как рассказали в полиции, бочка с топливом могла взорваться из-за высокой температуры, передает РИА Новости.

Напомним, полиция Турции устанавливает обстоятельства взрыва в провинции Трабзон при котором пострадали двое военнослужащих.