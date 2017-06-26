Матвиенко: Закручивать гайки не намерены, но тему вмешательства в дела РФ нужно изучать

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Москва, 26 июня. Глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила президенту РФ Владимиру Путину о необходимости изучить тему вмешательства в дела России из-за рубежа.

Матвиенко отметила, что никто не собирается заниматься «закручиванием гаек».

«Мы изучаем зарубежных опыт, законодательство в этой сфере зарубежных европейских стран», — пояснила она.

Матвиенко также напомнила, что в Совфеде была создана специальная комиссия, которая будет открыто обсуждать эти темы. Она призвала к дискуссиям всех желающих высказать какие-либо предложения по теме.

Ранее в парламенте прошли слушания о недопустимости вмешательства во внутренние дела России. Матвиенко отметила, что в «Конгрессе США создали спецкомитет по противодействию влияния РФ, совершенно надуманному, по которому нет никаких фактов».

В то же время из разных регионов приходит информация о том, как усиливается влияние на внутренние процессы страны.