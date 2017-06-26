Бондарчук грозит Китаю инопланетным вторжением

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Москва, 26 июня. Режиссер фильма «Притяжение» Федор Бондарчук планирует перенести часть действия сиквела картины в Китай. В настоящее время кинематографист ищет китайских партнеров для съемок продолжения успешного блокбастера про инопланетное вторжение.

«Мы планируем перенести часть событий в Китай, но не хотим полностью делать его китайским. Бюджет фильма планируется 20 миллионов долларов», — отметил представитель компании «Арт Пикчерс» Анна Струневская.

Напомним, что фильм «Притяжение» вышел на экраны 26 января 2017 года. Сборы в России составили 18,6 млн долларов.