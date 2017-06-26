Останки Сальвадора Дали эксгумируют ради теста на отцовство

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Мадрид, 26 июня. Тело испанского художника Сальвадора Дали будет эксгумировано по постановлению испанского суда.

Останки известного живописца извлекут из могилы, чтобы провести тест на отцовство. Основанием для такого решения суда стал тот факт, что у родственников Дали не осталось ни одной личной вещи художника, которую можно было бы использовать для анализа.

На право считаться дочерью Сальвадора Дали претендует гадалка Пилар Абель. Она подала иск на установление родственных связей еще в марте 2015 года. Однако дело дало ход только сейчас.

Judge orders exhumation of painter Salvador Dali's body to get samples for a paternity suit - Spanish media https://t.co/NcNYpn5v9O — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 26, 2017

По словам Абель, ее мать Антониа Мартинез де Аро была любовницей Сальвадора Дали в 1955 году и жила вместе с ним в деревне. Там она работала няней для соседских детей.

Ответчиком в суде выступает Королевство Испания и фонд Сальвадора Дали, которые получили творческое наследие художника после его смерти.

Напомним, что Сальвадор Дали скончался в 1989 году. Дали считается одним из главных представителей сюрреализма в художественном искусстве.