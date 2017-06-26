Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Новости Сирии
ИГ потеряло два танка при столкновениях с ССА в Даръа
Весь мир
Останки Сальвадора Дали эксгумируют ради теста на отцовство
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Останки Сальвадора Дали эксгумируют ради теста на отцовство

    17:00  26 Июня 2017
    80

    Останки Сальвадора Дали эксгумируют ради теста на отцовство

    Мадрид, 26 июня. Тело испанского художника Сальвадора Дали будет эксгумировано по постановлению испанского суда.

    Останки известного живописца извлекут из могилы, чтобы провести тест на отцовство. Основанием для такого решения суда стал тот факт, что у родственников Дали не осталось ни одной личной вещи художника, которую можно было бы использовать для анализа.

    На право считаться дочерью Сальвадора Дали претендует гадалка Пилар Абель. Она подала иск на установление родственных связей еще в марте 2015 года. Однако дело дало ход только сейчас.

    По словам Абель, ее мать Антониа Мартинез де Аро была любовницей Сальвадора Дали в 1955 году и жила вместе с ним в деревне. Там она работала няней для соседских детей.

    Ответчиком в суде выступает Королевство Испания и фонд Сальвадора Дали, которые получили творческое наследие художника после его смерти.

    Напомним, что Сальвадор Дали скончался в 1989 году. Дали считается одним из главных представителей сюрреализма в художественном искусстве.

     

    Автор: Дима Оленин
    #сальвадор дали
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Глава МВД РФ отчитался о блокировке более 16 тысяч «групп смерти»

        17:45 26 Июня 2017 170
        Читать
        17:41
        Сегодня

        Макрон на встрече с Порошенко приписал Анне Ярославне украинское происхождение
        17:30
        Сегодня

        ФИФА: Результаты допинг-тестов сборной РФ перед Кубком конфедераций отрицательные
        17:14
        Сегодня

        МЧС предупредило петербуржцев о грядущем усилении ветра
        17:13
        Сегодня

        «Роснефть» и РБК заключили мировое соглашение в споре вокруг статьи о Сечине
        17:00
        Сегодня

        Назвавшего российско-белорусские учения фарсом посла Украины отчитали в Минске

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 1134

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1387

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1609

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3917

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        510
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения

        15:11   26 Июня 2017
        553
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1387
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1488
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        2128