Место встречи изменить нельзя: состоится ли разговор Трампа и Путина на полях G-20

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Лидеры России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться во время саммита G-20, который пройдет 7–8 июля в Гамбурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль готов к встрече

Как отметил Песков, Москва готова провести встречу в формате, которую стороны сочтут удобной.

«Так или иначе возможность встречи будет. В какой протокольной форме состоится эта встреча, я думаю, безусловно, российская сторона будет готова на ту форму встречи, которая будет удобна для американцев, или наоборот», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Антироссийская истерия

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: американский истеблишмент всеми силами пытается блокировать возможность диалога администрации Трампа с Россией. Несмотря на обширный список международных проблем, президенты двух крупнейших военно-политических держав до сих пор не могут приступить к полноценным переговорам. И все это из-за непрекращающейся антироссийской истерии в США и связанных с ней нападок на Трампа в американской прессе и Конгрессе.

«Сам Трамп всем своим поведением дает понять, что не намерен сворачивать с намеченного ранее пути на стабилизацию отношений с Россией. Без этого ни одного внешнеполитического достижения у его администрации быть не может, а без достижений не будет переизбрания на второй срок. Остановка силами республиканцев нового пакета санкций против России в Конгрессе, демонстративно унизительный формат продавленного лоббистами приема украинского президента Порошенко, отказ от агрессивной риторики в адрес России — все это свидетельства намерений начать диалог с Путиным с чистого листа. Трамп определяет для себя собственную, а не навязанную американскими элитами, повестку», — рассказал Андрей Рязанцев.

В таких условиях, отметил эксперт, наиболее подходящей площадкой для старта диалога является саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге. Он напомнил, что формат G20 уже становился платформой для переговоров российского и американского лидеров в кризисные периоды, когда полноценная двусторонняя встреча была невозможна (так называемые переговоры «на ногах» Путина и Обамы в 2014 и 2015 годах).

«Однако для того, чтобы предметно обсудить круг общих проблем, а не просто обменятmся мнениями, встречи «на ногах» на этот раз будет явно недостаточно. А обсудить действительно есть что — это и дальнейший план действий в Сирии, после разгрома ИГ* (запрещена в РФ, — Прим. ФАН), и ужесточение политики США в отношении Ирана, и кризис на корейском полуострове, вызовы глобальной ПРО США. Возможно, будут затронуты и вопросы украинского урегулирования. Однако, скорее всего, лишь в контексте приведения ситуации на Украине к устойчивому статус-кво», — заключил Андрей Рязанцев.

Украина ушла на периферию

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в комментарии ФАН заметил, что необходимость этой встречи назревала уже давно, и не столько для России, сколько для США.

«Смены курса пока, честно говоря, не замечено. Поэтому неплохо было бы поставить все точки над i. Как дальше эти наши отношения складываться будут и что намерены предпринять для этого в Вашингтоне. Понятно также, что встреча не будет просто протокольной. На повестке очень много нерешенных вопросов. Что-то важное действительно будет озвучено», — добавил Чаусов.

Что касается самого факта диалога между Путиным и Трампом, то, по мнению эксперта, он вполне реален, а G20 — наиболее удобный международный формат.

«Темы уже давно всем известны. Сирия и все, что с ней связано, и шире: Ближний Восток, борьба с международным терроризмом, санкции и их возможное преодоление, формат двусторонних отношений наших стран. Возможно, что будет упомянута и Украина. Хотя эта тема в последнее время окончательно ушла на периферию. И если для нас она актуальна хотя бы из-за географической близости к нам Украины, то для США это все какой-то «далекий дивный мир на другом конце земли». Это, кстати, подтверждает и шестиминутная встреча Трампа и Порошенко. G20 в целом предполагает переговоры по экономическому сотрудничеству. И в этом контексте могут идти переговоры и на эту тему», — подытожил Александр Чаусов.

Прорыва не будет

Политолог Юрий Якорь в разговоре с ФАН напомнил, что пока формат встречи неизвестен. Одно дело, если это будет неформальная встреча без прессы — тогда на ней будут обсуждаться реальные проблемы России или США. Другое дело, если встреча будет протокольной, с прессой.

«G20 удобно для встречи исключительно в силу логистики. Это возможность встретиться с большим количеством лидеров и обсудить накопившиеся проблемы (собственно, это касается любой большой встречи). Но ожидать какого-либо серьезного прорыва в наших отношениях я бы не стал. Особенно на фоне слухов об отзыве российского посла и обвинений членов команды Трампа в неформальных переговорах с Россией» — добавил политолог.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что от личной встречи Путина и Трампа не ждет больших сдвигов. Такие встречи носят, скорее, ритуальный характер.

«Что стоит ожидать в Гамбурге? Улыбки на камеру, рукопожатия и не более того. Обычно к встрече лидеров государств помощники несколько месяцев готовят пакет документов. Но это в том случае, если есть взаимный интерес. Сейчас, к сожалению, такого интереса нет. Надежда на то, что политика Вашингтона изменится после прихода Трампа, я думаю, уже рухнула. Да и ему приходится проявлять жесткость из-за внутренней сложной политической ситуации. У него очень много оппонентов внутри Америки, и чтобы как-то удержаться на плаву, президент вынужден делать жесткие заявления по внешней повестке», — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, по итогам встречи в Гамбурге, скорее всего, сообщат, что Путин и Трамп обсудили проблему международного терроризма, сирийский конфликт и корейскую ядерную программу. Российская сторона, вероятно, заявит о необходимости совместных усилий и неукоснительного соблюдения международного права, а американский лидер признает важность международного сотрудничества.

* Организация запрещена на территории РФ.