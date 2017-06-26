Загруженный работой Совфед пролил весеннюю сессию до конца июля

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Москва, 26 июня. Совет Федерации продлил работу в весеннюю сессию до конца июля. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Матвиенко уточнила, что решение о продлении весенней сессии было принято для того, чтобы успеть рассмотреть все внесенные правительством законопроекты.

«Правительство внесло достаточно много важных законов, которые нужно принять на этой весенней сессии. Мы будем работать столько, сколько необходимо», — отчиталась Матвиенко.

Спикер отметила, что нынешняя сессия является достаточно напряженной и интенсивной. Вместе с тем, сформировалась «хорошая практика» по важным законам, особенно тем, которые затрагивают интересы регионов. Сенаторы с нулевого чтения находятся во взаимодействии с профильными комитетами Госдумы, вносят поправки. Матвиенко охарактеризовала работу Совфеда в этой сессии как конструктивную.