Взрыв прогремел на борту бомбардировщика ВВС США в Калифорнии, есть раненые

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Нью-Йорк, 26 июня. На борту истребителя-бомбардировщика FA-18, который находится на военном аэродроме в штате Калифорния, произошел взрыв. Как сообщает в понедельник газета New York Daily News, два поморских пехотинца были госпитализированы с серьезными ожогами.

ЧП произошло на авиационной станции Маримар в Сан-Диего вечером в воскресенье, сообщил журналистам представитель третьего авиакрыла морской пехоты майор Курт Сталь.

Как стало известно, взрыв нанес серьезные повреждения самолету. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

A pair of U.S. Marines were seriously burned in an explosion while working on a fighter jet in California https://t.co/TIzoPrMpQ6 pic.twitter.com/PP2fTpdduM — New York Daily News (@NYDailyNews) June 26, 2017

Напомним, машина в результате дорожно-транспортного происшествия въехала в бассейн одного из отелей в Калифорнии.