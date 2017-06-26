Взрыв прогремел на борту бомбардировщика ВВС США в Калифорнии, есть раненые
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Нью-Йорк, 26 июня. На борту истребителя-бомбардировщика FA-18, который находится на военном аэродроме в штате Калифорния, произошел взрыв. Как сообщает в понедельник газета New York Daily News, два поморских пехотинца были госпитализированы с серьезными ожогами.
ЧП произошло на авиационной станции Маримар в Сан-Диего вечером в воскресенье, сообщил журналистам представитель третьего авиакрыла морской пехоты майор Курт Сталь.
Как стало известно, взрыв нанес серьезные повреждения самолету. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Напомним, машина в результате дорожно-транспортного происшествия въехала в бассейн одного из отелей в Калифорнии.