Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
ВКС РФ провели учения на военной базе в Киргизии
Новороссия
ДНР: украинские силовики нанесли артиллерийский удар по Горловке и Донецку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР: украинские силовики нанесли артиллерийский удар по Горловке и Донецку

    16:21  26 Июня 2017
    176

    ДНР: украинские силовики нанесли артиллерийский удар по Горловке и Донецку

    Донецк, 26 июня. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории Донецкой народной республики 20 мин. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    По его словам, за сутки украинские силовики обстреляли три населенных пункта на Донецком направлении. Кроме того, под ударом оказались окраины Донецка. Также украинские силовики обстреляли окраины Горловки и поселок Сосновское на юге ДНР. В ходе обстрелов украинские силовики использовали минометы калибра 82 и 120-мм. Также применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк #горловка
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Гроза надвигается на Москву: МЧС опубликовало экстренное предупреждение

        15:13 26 Июня 2017 349
        Читать
        15:11
        Сегодня

        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения
        14:55
        Сегодня

        Песков рассказал о подготовке к телефонному разговору лидеров «нормандской четверки»

        14:16
        Сегодня

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу
        13:39
        Сегодня

        Песков рассказал, что предпримут в Кремле после блокировки Telegram
        12:20
        Сегодня

        Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 941

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1312

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1601

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3902

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        509
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1313
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1459
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        2007
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        309