ДНР: украинские силовики нанесли артиллерийский удар по Горловке и Донецку

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Донецк, 26 июня. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины девять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории Донецкой народной республики 20 мин. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за сутки украинские силовики обстреляли три населенных пункта на Донецком направлении. Кроме того, под ударом оказались окраины Донецка. Также украинские силовики обстреляли окраины Горловки и поселок Сосновское на юге ДНР. В ходе обстрелов украинские силовики использовали минометы калибра 82 и 120-мм. Также применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.