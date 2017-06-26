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Роспотребнадзор рассказал, где живут самые заядлые курильщики
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    Роспотребнадзор рассказал, где живут самые заядлые курильщики

    16:23  26 Июня 2017
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    Роспотребнадзор рассказал, где живут самые заядлые курильщики

    Москва, 26 июня. Роспотребнадзор назвал самые курящие регионы России. Оказалось, что самые заядлые курильщики живут в Бурятии, Смоленской области, а также на Чукотке и в Рязани.

    По данным ведомства, за последние пять лет россияне стали тратит на табак почти в два раза больше, при этом продажа табачных изделий в РФ постепенно снижается, отмечает Росстат. Так, в 2012 году на душу населения приходилось 2,5 тысячи штук, а уже в 2014 - 2,2 тысячи. По мнению экспертов, изменение показателей связано с ростом акцизов. С 2011 по 2016 годы они выросли в четыре раза.

    Больше всего на табачные изделия тратят жители Бурятии. Так, в среднем у жителей республик на эту статью расходов уходит 8,8% бюджета. В Рязанской области на сигареты спускают 7,9% от общих расходов каждого жителя региона. В Чукотском автономном округе и Смоленской области показатель по этим затратам составил 6,8%,  Меньше всего курят жители Ингушетии (0,1%), Чечни (0,2%) и Татарстана (1,2%), отмечает «Ура.ру».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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