Тартус: корабль ВМФ РФ «Василий Татищев» заступил на вахту у берегов Сирии

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Тартус, 26 июня. Средний разведывательный корабль Балтийского флота «Василий Татищев» заступил на боевое дежурство в акватории Средиземного моря.

СРК «Василий Татищев» заступил на вахту у сирийского побережья и выполняет задачи по предназначению в составе постоянной оперативной группировки Военно-морского флота России, сообщают источники на Балтийском флоте. «Василий Татищев» сменил по плану ротации СРК «Кильдин» Черноморского флота.

Отмечается, что средний разведывательный корабль «Кильдин» нес вахту у побережья Сирии более 100 суток. 24 июня «Кильдин» вернулся в пункт постоянного базирования.