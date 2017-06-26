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Тартус: корабль ВМФ РФ «Василий Татищев» заступил на вахту у берегов Сирии
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    Тартус: корабль ВМФ РФ «Василий Татищев» заступил на вахту у берегов Сирии

    16:34  26 Июня 2017
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    Тартус: корабль ВМФ РФ «Василий Татищев» заступил на вахту у берегов Сирии

    Тартус, 26 июня. Средний разведывательный корабль Балтийского флота «Василий Татищев» заступил на боевое дежурство в акватории Средиземного моря.

    СРК «Василий Татищев» заступил на вахту у сирийского побережья и выполняет задачи по предназначению в составе постоянной оперативной группировки Военно-морского флота России, сообщают источники на Балтийском флоте. «Василий Татищев» сменил по плану ротации СРК «Кильдин» Черноморского флота.

    Отмечается, что средний разведывательный корабль «Кильдин» нес вахту у побережья Сирии более 100 суток. 24 июня «Кильдин» вернулся в пункт постоянного базирования.

    Тартус: корабль ВМФ РФ «Василий Татищев» заступил на вахту у берегов Сирии

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вмф рф #тартус #срк
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