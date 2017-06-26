Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Россия
ВКС РФ провели учения на военной базе в Киргизии
Новости Сирии
Хама: в Саламии сформировано женское подразделение для борьбы с ИГИЛ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Хама: в Саламии сформировано женское подразделение для борьбы с ИГИЛ

    16:08  26 Июня 2017
    166

    Хама: в Саламии сформировано женское подразделение для борьбы с ИГИЛ

    Саламия, 26 июня. Женское подразделение Сирийской арабской армии создано на востоке провинции Хама.

    Сирийские источники сообщают, что главной задачей нового подразделения будет освобождение города Акербат от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

    Практически все военнослужащие в этом отряде являются женами погибших бойцов Сирийской арабской армии. Женщины решили отомстить за своих мужей. Отмечается, что для игиловцев считается постыдным погибнуть от рук женщины, это гарантированно закрывает «воину Халифата» путь в рай.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #игил #саламия
    Комментарии:
    Новости партнеров
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Гроза надвигается на Москву: МЧС опубликовало экстренное предупреждение

        15:13 26 Июня 2017 350
        Читать
        15:11
        Сегодня

        Владимир Этуш госпитализирован в НИИ Склифосовского после падения
        14:55
        Сегодня

        Песков рассказал о подготовке к телефонному разговору лидеров «нормандской четверки»

        14:16
        Сегодня

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу
        13:39
        Сегодня

        Песков рассказал, что предпримут в Кремле после блокировки Telegram
        12:20
        Сегодня

        Россия прекращает совместный с Украиной выпуск самолета Ан-148

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017 952

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1313

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1601

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        3904

        Жизнь по футбольным законам: как Петербург принимает Кубок конфедераций

        15:23 21 Июня 2017
        509
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12   26 Июня 2017
        1313
        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        ФСБ заявила о подготовке теракта в петербургском метро с помощью Telegram

        8:31   26 Июня 2017
        1461
        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        Путин вошел в тройку величайших личностей в мировой истории

        7:55   26 Июня 2017
        2008
        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        CNN ужесточил правила публикации материалов о России

        2:32   26 Июня 2017
        309