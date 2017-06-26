Хама: в Саламии сформировано женское подразделение для борьбы с ИГИЛ

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Саламия, 26 июня. Женское подразделение Сирийской арабской армии создано на востоке провинции Хама.

Сирийские источники сообщают, что главной задачей нового подразделения будет освобождение города Акербат от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Практически все военнослужащие в этом отряде являются женами погибших бойцов Сирийской арабской армии. Женщины решили отомстить за своих мужей. Отмечается, что для игиловцев считается постыдным погибнуть от рук женщины, это гарантированно закрывает «воину Халифата» путь в рай.

* Организация запрещена на территории РФ.