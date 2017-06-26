Мутко рассказал, кто из российской сборной поразил его на КК-2017

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Москва, 26 июня. Президент Российского футбольного союза и вице-премьер РФ Виталий Мутко выделил среди игроков российской сборной Александра Головина, Георгия Джикию, Виктора Васина, Федора Кудряшова, Юрия Жиркова и Александра Самедова.

«По уровню самоотдачи меня удивила вся команда. Но если выделять кого-то, то я очень рад прогрессу Саши Головина. Вроде бы совсем молодой мальчик, но посмотрите, что он творил во втором тайме матча с мексиканцами», — заявил он в интервью RT.

Мутко добавил, что полузащитник ЦСКА стал фактически одним из лидеров сборной. Также он выделил защитника «Спартака» Георгия Джикию, который успешно заменил в обороне братьев Березуцких. Кроме того, вице-премьер отметил подключение к атакам защитника ЦСКА Виктора Васина и раскрытие потенциала защитника «Ростова» Федора Кудряшова. А полузащитник «Зенита» Юрий Жирков и полузащитник «Спартака» Александр Самедов и вовсе, по словам президента РФС, «сыграли на высочайшем уровне».