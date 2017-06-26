Дуга нестабильности: профессор-востоковед о войне в Сирии, как части глобального конфликта

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Военный конфликт в Сирии стал одной из самых острых и спорных тем XXIX международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, который завершился в Санкт-Петербурге. Чем характеризуется новый виток конфликта на Ближнем Востоке, свидетелями и участниками который мы сегодня становимся, Федеральному агентству новостей рассказал профессор СПбГУ Владимир Колотов.

— Владимир Николаевич, за время военной кампании в Сирии стал ли более понятен образ террориста с точки зрения востоковедов?

— Конечно, этот образ вырисовывается, тем более, что за время с 2015 года, когда российские войска вступили в борьбу против «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ* — террористическая группировка, запрещенная в России — прим. ФАН), мы нанесли этому противнику огромный урон. Даже прошла информация, что был ликвидирован главарь ИГ, также неоднократно сообщалось об уничтожении множества полевых командиров боевиков. Но и террористы не стоят на месте, а продолжают свое дело. Мы уже знаем, что это люди мотивированные, они не боятся рисковать своей жизнью, а чужую вообще ни во что не ставят. Это серьезный противник с серьезной экономической базой и политтехнологической подготовкой. У террористов очень серьезная идеологическая база, против которой пока что бессильны идеологические приемы, которые применяют западные союзники по антиигиловской коалиции. Тем более, что у этих союзников никакого согласия нет: взаимная вражда между ними иногда носит более системный характер, чем общие действия против «Исламского государства», и боевики умело этим пользуются.

— На конгрессе в Санкт-Петербурге собрались ведущие востоковеды. Полностью ли понятна вашему сообществу проблема сегодняшнего конфликта в Сирии?

— Наши специалисты по Ближнему Востоку блестяще знают арабский язык, историю региона, историю развития конфликта, здесь есть авторитетные и хорошо информированные эксперты. Но проблема настолько сложна, что очень трудно ее охватить даже с такими огромными знаниями. В этом конфликте используется манипулирование и сокрытие информации, многослойное информационное прикрытие. Чтобы выдать фейк за настоящую новость, людей надо обмануть, и это происходит изо дня в день. Фактически, востоковедам приходится работать одновременно и в режиме исследователей, и в режиме следователей, которые проводят настоящее расследование, чтобы установить — а что там было на самом деле в новом витке конфликта.

Например, на конференции вызвало споры происхождение канала «Аль-Джазира»: насколько он используется в информационных войнах, почему на этом канале работают сотрудники арабской службы «Би-би-си», какова роль этого ресурса в распространении идей ваххабизма, радикальной идеологии... Ведь проникаясь этими идеями, люди начинают вести себя неадекватно — идут убивать других, совершают теракты. В социальных сетях идет активная работа: мы знаем, что преступность сегодня начинает проникать в Интернет, там создаются радикальные исламистские группировки, идут вербовки боевиков, создаются так называемые «группы смерти», при помощи которых подростков с помощью психологического манипулирования заставляют покончить с собой. Эти проблемы существуют реально, и противники пытаются использовать этот ресурс против нас.

Нам надо изобретать адекватные способы реагирования. Мы знаем, что в руках боевиков уже есть современные технологии воздействия. Террористы пачками вербуют людей в Интернете, те бросают свою прежнюю жизнь, свои семьи, приезжают туда и принимают участие в кровавом конфликте. Причем, речь идет о тысячах случаях по всему миру. Недавно стал известен случай, когда сотрудница ФБР, специалист по психологической войне, была завербована игиловцем, все бросила, уехала в Сирию, вышла за него замуж. Через две недели, правда, пришла в себя, вышла на своих кураторов и попросила вернуть ее домой. Так что не надо считать, что там пещерные тупые террористы. Такие, конечно, тоже есть. Но те, кто ими управляет — и на это обращает внимание наш президент — это очень серьезный противник.

— Ученые способны объективно оценивать современный конфликт на Ближнем Востоке?

— На конгрессе по историографии, источниковедению и истории стран Азии и Африки мы занимаемся практически всем Востоком, начиная от Африки целиком до Юго-Восточной Азии, включая Кавказ и Центральную Азию. Палитра обсуждений у нас очень большая — и аспекты истории, и литература, и языки. Конечно, круглый стол по «дуге нестабильности» Ближнего Востока в силу своей актуальной привлекает повышенное внимание. Да, сегодня мы имеем очередной раунд геополитической борьбы на Ближнем Востоке. Очень большие интересы, никто не хочет отступать, используются все средства и методы борьбы... Мы являемся не только наблюдателями, но и участниками этих событий.

Но по опыту знаю, что, как говорится, большое видится на расстоянии… Вот на прошлой секции мы рассматривали отношения иезуитов с местными властями в первой половине XVII века, и я не могу сказать, что мы сегодня ответили на все вопросы этой темы. Какие-то оценки были тогда, какие-то даются сейчас. Развивается историческая наука, появляются новые технологии, методы исследования, датировки, установления свидетельств. Даже в то время использовались свои методы перепрограммирования, рефлексивного управления противником. Война всегда была войной гибридной.

Сейчас наблюдается процесс технического развития средств воздействия на сознание, в ход идут более серьезные технологии манипулирования. Очень важный вывод, который мы делаем сегодня: не надо подкармливать противника для того, чтоб натравить на своих соперников — он может начать кусать того, кто его когда-то кормил и выращивал. И примеров того, как был утерян контроль над, казалось бы, «ручными» группировками — масса. Так что это точно не тот путь, которым можно решать сирийские проблемы.

* Организация запрещена на территории РФ.