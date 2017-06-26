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Дуга нестабильности: профессор-востоковед о войне в Сирии как части глобального конфликта
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    Дуга нестабильности: профессор-востоковед о войне в Сирии как части глобального конфликта

    16:16  26 Июня 2017
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    Дуга нестабильности: профессор-востоковед о войне в Сирии, как части глобального конфликта

    Военный конфликт в Сирии стал одной из самых острых и спорных тем XXIX международного конгресса по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, который завершился в Санкт-Петербурге. Чем характеризуется новый виток конфликта на Ближнем Востоке, свидетелями и участниками который мы сегодня становимся, Федеральному агентству новостей рассказал профессор СПбГУ Владимир Колотов.

    — Владимир Николаевич, за время военной кампании в Сирии стал ли более понятен образ террориста с точки зрения востоковедов?

    — Конечно, этот образ вырисовывается, тем более, что за время с 2015 года, когда российские войска вступили в борьбу против «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ* — террористическая группировка, запрещенная в России — прим. ФАН), мы нанесли этому противнику огромный урон. Даже прошла информация, что был ликвидирован главарь ИГ, также неоднократно сообщалось об уничтожении множества полевых командиров боевиков. Но и террористы не стоят на месте, а продолжают свое дело. Мы уже знаем, что это люди мотивированные, они не боятся рисковать своей жизнью, а чужую вообще ни во что не ставят. Это серьезный противник с серьезной экономической базой и политтехнологической подготовкой. У террористов очень серьезная идеологическая база, против которой пока что бессильны идеологические приемы, которые применяют западные союзники по антиигиловской коалиции. Тем более, что у этих союзников никакого согласия нет: взаимная вражда между ними иногда носит более системный характер, чем общие действия против «Исламского государства», и боевики умело этим пользуются.

    — На конгрессе в Санкт-Петербурге собрались ведущие востоковеды. Полностью ли понятна вашему сообществу проблема сегодняшнего конфликта в Сирии?

    — Наши специалисты по Ближнему Востоку блестяще знают арабский язык, историю региона, историю развития конфликта, здесь есть авторитетные и хорошо информированные эксперты. Но проблема настолько сложна, что очень трудно ее охватить даже с такими огромными знаниями. В этом конфликте используется манипулирование и сокрытие информации, многослойное информационное прикрытие. Чтобы выдать фейк за настоящую новость, людей надо обмануть, и это происходит изо дня в день. Фактически, востоковедам приходится работать одновременно и в режиме исследователей, и в режиме следователей, которые проводят настоящее расследование, чтобы установить — а что там было на самом деле в новом витке конфликта.

    Профессор СПбГУ Владимир Колотов

    Например, на конференции вызвало споры происхождение канала «Аль-Джазира»: насколько он используется в информационных войнах, почему на этом канале работают сотрудники арабской службы «Би-би-си», какова роль этого ресурса в распространении идей ваххабизма, радикальной идеологии... Ведь проникаясь этими идеями, люди начинают вести себя неадекватно — идут убивать других, совершают теракты. В социальных сетях идет активная работа: мы знаем, что преступность сегодня начинает проникать в Интернет, там создаются радикальные исламистские группировки, идут вербовки боевиков, создаются так называемые «группы смерти», при помощи которых подростков с помощью психологического манипулирования заставляют покончить с собой. Эти проблемы существуют реально, и противники пытаются использовать этот ресурс против нас.

    Нам надо изобретать адекватные способы реагирования. Мы знаем, что в руках боевиков уже есть современные технологии воздействия. Террористы пачками вербуют людей в Интернете, те бросают свою прежнюю жизнь, свои семьи, приезжают туда и принимают участие в кровавом конфликте. Причем, речь идет о тысячах случаях по всему миру. Недавно стал известен случай, когда сотрудница ФБР, специалист по психологической войне, была завербована игиловцем, все бросила, уехала в Сирию, вышла за него замуж. Через две недели, правда, пришла в себя, вышла на своих кураторов и попросила вернуть ее домой. Так что не надо считать, что там пещерные тупые террористы. Такие, конечно, тоже есть. Но те, кто ими управляет — и на это обращает внимание наш президент — это очень серьезный противник.

    — Ученые способны объективно оценивать современный конфликт на Ближнем Востоке?

    — На конгрессе по историографии, источниковедению и истории стран Азии и Африки мы занимаемся практически всем Востоком, начиная от Африки целиком до Юго-Восточной Азии, включая Кавказ и Центральную Азию. Палитра обсуждений у нас очень большая — и аспекты истории, и литература, и языки. Конечно, круглый стол по «дуге нестабильности» Ближнего Востока в силу своей актуальной привлекает повышенное внимание. Да, сегодня мы имеем очередной раунд геополитической борьбы на Ближнем Востоке. Очень большие интересы, никто не хочет отступать, используются все средства и методы борьбы... Мы являемся не только наблюдателями, но и участниками этих событий.

    Круглый стол по «дуге нестабильности» Ближнего Востока привлекает повышенное внимание

    Но по опыту знаю, что, как говорится, большое видится на расстоянии… Вот на прошлой секции мы рассматривали отношения иезуитов с местными властями в первой половине XVII века, и я не могу сказать, что мы сегодня ответили на все вопросы этой темы. Какие-то оценки были тогда, какие-то даются сейчас. Развивается историческая наука, появляются новые технологии, методы исследования, датировки, установления свидетельств. Даже в то время использовались свои методы перепрограммирования, рефлексивного управления противником. Война всегда была войной гибридной.

    Сейчас наблюдается процесс технического развития средств воздействия на сознание, в ход идут более серьезные технологии манипулирования. Очень важный вывод, который мы делаем сегодня: не надо подкармливать противника для того, чтоб натравить на своих соперников — он может начать кусать того, кто его когда-то кормил и выращивал. И примеров того, как был утерян контроль над, казалось бы, «ручными» группировками — масса. Так что это точно не тот путь, которым можно решать сирийские проблемы.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Евгения Авраменко
    #сирия #иг #игил #исламское государство #терроризм #ближний восток
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