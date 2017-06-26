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Международное сообщество не сможет обеспечить мир в единой Сирии — National Interest
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    Международное сообщество не сможет обеспечить мир в единой Сирии — National Interest

    15:59  26 Июня 2017
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    Международное сообщество не сможет обеспечить мир в единой Сирии — National Interest

    Дамаск, 26 июня. Полное уничтожение террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, организация запрещена в РФ) в Сирии стало навязчивой идеей на Западе, где многие считают, что этого достаточно для завершения войны в стране. Об этом пишут Денис Драгович и Ричард Айрон в статье для The National Interest.

    По мнению авторов, решением кризиса может стать разделение Сирии, в результате которого автономные администрации смогут добиться внутреннего мира, преследуя собственные интересы и разделяющих различные взгляды. При этом политические противоречия в Сирии останутся, однако они больше не будут решаться военным путем.

    Новыми государствами могут стать — сирийский Курдистан, которому достанется северная часть Сирии, и государство суннитов, которым достанется восток. Однако в результате такого разделения может появиться ряд новых проблем, таких как массовая миграция, уничтожение геополитического баланса и неясность относительно их границ, что в конечном итоге приведет к новому конфликту.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #сунниты #алавиты
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