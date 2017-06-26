Победителю конкурса рецептов конфет «Москва» вручат 1 миллион рублей

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Москва, 26 июня. В столице стартовал фестиваль «Московское лето. Цветочный джем», который объединяет две темы — цветы и десерты. В рамках фестиваля можно будет получить крупные денежные призы — вплоть до 1 млн рублей — но для этого нужно будет проявить креативность.

Как сообщил газете «Вечерняя Москва» руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, в рамках фестиваля выберут новы вид конфет, которые посвятят Москве.

«Работать над оригинальным лакомством будут лучшие кондитерские фабрики из России и других стран. Приз автору лучшего рецепта составит миллион рублей», — рассказал чиновник.

Для начинающих ландшафтных дизайнеров пройдет конкурс, главный приз которого — 100 тысяч рублей.