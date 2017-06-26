Проливные дожди в Китае унесли жизни 28 человек

В Избранное

Пекин, 26 июня. Проливные дожди в центральных и восточных районах Китая привели к гибели 28 человек, еще 16 пропали без вести, сообщает агентство «Синьхуа».

Сильные осадки начались в КНР еще 22 июня. Больше всего пострадали жители провинций Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань, Сычуань, а также в городе центрального подчинения Чунцин.

В некоторых районах произошли наводнения и оползни. В результате были разрушены почти 7 тысяч домов, еще 60 тысяч зданий оказались повреждены.

Более 500 тысяч человек были эвакуированы из собственных домов. Еще 186 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи.

На сегодняшний день материальный ущерб оценивается в 9,4 млрд юаней.