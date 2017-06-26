Врачи поставили диагноз упавшему с лестницы Этушу

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Москва, 26 июня. Специалисты НИИ имени Склифосовского определили характер повреждений, полученных актером Владимиром Этушем при падении с лестницы.

Как сообщил источник Федерального агентства новостей, артист получил не перелом, а ушиб спины. Тем не менее, Этуша направили в реанимацию в в связи с преклонным возрастом пациента. Театр имени Вахтангова был вынужден заменить спектакль «Бенефис», главную роль в котором должен был исполнить Этуш.

Ранее сообщалось, что 95-летний артист упал с лестницы во время визита в стоматологическую клинику. Он был доставлен в институт имени Склифосовского на машине скорой помощи.