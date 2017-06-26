Семилетняя ростовчанка умерла, выпив оставленное матерью вино

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Ростов-на-Дону, 26 июня. Семилетняя девочка насмерть отравилась этиловым спиртом в Усть-Донецком районе Ростовской области. Как рассказали в следственном управлении СКР, в отношении ее матери возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Следствие установила, что 33-летняя женщина оставила в спальне на тумбочке рядом с кроватью дочери пластиковый стакан с вином. Девочка, желая утолить жажду, выпила содержимое стакана и легла спать. Утром женщина обнаружила ребенка мертвым.

Как показала судебная экспертиза, причиной гибели малышки стала острая полиорганная недостаточность, отек головного мозга и легких.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика в Сямженском районе Вологодской области.