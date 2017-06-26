Мощный взрыв прогремел на блокпосту армии Сирии в Дамаске, есть раненые

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Дамаск, 26 июня. Мощный взрыв прогремел в квартале Машруу Думмар на северо-западе Дамаска. Об этом сообщили очевидцы ЧП. По их данным, взрывное устройство сработало на блокпосту сирийской армии. В результате взрыва есть раненые.

Свидетели заявляют, что возможно на блокпосту взорвался заминированный автомобиль.

Все подробности и обстоятельства происшествия в данный момент уточняются.

По данным ливанского телеканал «Аль-Маядин», блокпост атаковали террористы. Они взорвали бомбу, используя дистанционное устройство.