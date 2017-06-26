Двое мужчин зверски избили сотрудника полиции в Москве

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Москва, 26 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин по подозрению в избиении полицейского на юго-западе российской столицы. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба московского главка МВД России.

По данным ведомства, инцидент между полицейским и двумя мужчинами произошел в минувшее воскресенье на улице Профсоюзная. В настоящее время достоверно неизвестно, что послужило причиной конфликта. Известно, что сотрудник полиции находился не при исполнении.

В ходе конфликта мужчины нанесли полицейскому телесные повреждения и скрылись с места происшествия.

Сейчас подозреваемые задержаны, по данному факту инициирована проверка.

По неподтвержденной информации, конфликт между мужчинами случился после угрозы дорожно-транспортного происшествия.